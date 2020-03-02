Туляки привезли медали с международных соревнований по тайскому боксу

Фото предоставлено участниками соревнований

Турнир «Кубок Варяга» состоялся в подмосковном Подольске. В нём приняли участие более 500 спортсменов.

В Подольске завершились международные соревнования по тайскому боксу «Кубок Варяга». В них приняли участие более 500 бойцов из 25 регионов России, а также представители Беларуси и Литвы.

Спортсмены Тульской областной федерации тайского бокса и спортшколы «Восток» Мухтадин Махмудов, Мадина Точиева, Артур Пулатов, Вусал Марданов и Александр Савкин завоевали золотые медали, Андрей Степанов и Мурад Гиясов взяли серебро, а третьи места достались Алине Гиясовой, Артему Мартиросяну, Никите Боргеру, Леониду Борисову, Ульяне Хрисановой, Беделу Пулатову и Артему Дьячкову.

Мухтадин Махмудов, помимо первого места, получил приза за самый зрелищный бой. Все спортсмены тренируются у Абдула Малаалиева.