В Ефремовском районе директора детского лагеря осудят за аферу пятилетней давности

В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области по материалам областного УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения». Под следствием – экс-директор детского оздоровительного лагеря «Ласточка», расположенного в Ефремовском районе.

По версии следствия, в 2014 и 2015 годах женщина, используя свое служебное положение, вносила в табели ложные сведения о времени, якобы отработанном сотрудником, который на самом деле не выходил на работу. Затем директор передавала информацию бухгалтерам для начисления зарплаты.

Начисленные в качестве зарплаты 42 тысячи рублей женщина присвоила. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.