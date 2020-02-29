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В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека

В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека

В направлении Москвы наблюдается серьезное затруднение движения.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, вечером 29 февраля на 182 км трассы М-2 «Крым» в Туле (неподалеку от поворота на Барсуки) произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2109 и «Киа Спектра». По имеющейся на данный момент информации, отечественная легковушка двигалась в направлении Москвы, а иномарка — в сторону Тулы.

По предварительной информации, водитель «Киа» совершил выезд на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ. Уходя от столкновения также незначительные повреждения получил автомобиль «Киа Соренто», который в итоге врезался в бетонное ограждение моста.

На данный момент известно, что в результате ДТП пострадали четыре человека — водитель и пассажир «Киа Спектра», а также водитель и пассажир отечественной легковушки. Пострадавшие доставлены в больницу.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 1
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 2
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 3
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 4
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 5
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 6
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 7
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 8
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 9
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 10
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 11
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 12
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 13
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 14
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 15
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 16
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 17
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 18
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 19
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 20
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 21
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 22
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 23
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В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 25
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В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 28
В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека, Фото: 29
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
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