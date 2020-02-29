В ДТП на М-2 в Туле пострадали четыре человека

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, вечером 29 февраля на 182 км трассы М-2 «Крым» в Туле (неподалеку от поворота на Барсуки) произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2109 и «Киа Спектра». По имеющейся на данный момент информации, отечественная легковушка двигалась в направлении Москвы, а иномарка — в сторону Тулы.

По предварительной информации, водитель «Киа» совершил выезд на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ. Уходя от столкновения также незначительные повреждения получил автомобиль «Киа Соренто», который в итоге врезался в бетонное ограждение моста.

На данный момент известно, что в результате ДТП пострадали четыре человека — водитель и пассажир «Киа Спектра», а также водитель и пассажир отечественной легковушки. Пострадавшие доставлены в больницу.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.