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ВТБ Лизинг предлагает новые ŠKODA KAROQ с выгодой до 9%

ВТБ Лизинг предлагает новые ŠKODA KAROQ с выгодой до 9%

ВТБ Лизинг предлагает специальные условия для приобретения премьерного автомобиля ŠKODA KAROQ в лизинг.

Выгода клиента может составить до 9% от рекомендованной розничной цены. На момент старта продаж ŠKODA KAROQ будет доступен в двух комплектациях — Ambition и Style.

Приобретение автомобилей в лизинг дает возможность предпринимателям снизить налоговую нагрузку: получить выгоду по налогу на прибыль, возместить НДС. Размер аванса составляет от 10% стоимости машины.

Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг:

— ВТБ Лизинг с 2012 года выступает партнером ŠKODA и традиционно занимает одну из лидирующих позиций по лизинговым продажам в ее портфеле. Мы рады, что можем предложить выгодные условия для наших клиентов на новые машины этого популярного бренда и надеемся на рост продаж марки в нашем портфеле в этом году.

Приобрести премьерный автомобиль можно по продукту «Экспресс лизинг», который не предусматривает предоставления финансовой отчетности клиента: запрашивается только анкета и паспорт генерального директора. Срок оформления документов по сделке в ВТБ Лизинг — от одного дня.

 

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