Псевдоброкеры обманули туляка

28-летний житель Новомосковска увидел в интернете сайт неких посредников, предлагающих принять участие в онлайн-торгах на финансовой бирже. Он позвонил по указанному телефону, соблазнившись заманчивыми условиями. Мошенники убедили мужчину, что для участия в торгах необходима регистрация с привязкой банковского счета.

Лжеброкеры хитростью заполучили все данные платежной карты жертвы и опустошили счет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Если вы решили торговать на бирже, у вас есть два пути — довериться управляющему или совершать сделки самому, рекомендуют специалисты Отделения Тула Банка России.

Однако просто прийти на биржу и торговать самостоятельно не получится. Вам понадобится брокер — посредник между инвестором и эмитентом. Брокер — это частная компания (или банк), у которой есть лицензия на работу на фондовом рынке и которая имеет право совершать сделки с ценными бумагами для инвестора. Поэтому прежде чем выбирать брокера, необходимо проверить, а есть ли у него лицензия. Этого не сделал герой истории и потерял все деньги.

Впрочем, наличие лицензии у брокера не гарантирует, что вы сможете заработать на бирже и не уйдете в минус. Деньги на вашем брокерском счете не попадают в систему страхования вкладов в отличие от банковских депозитов. Даже найдя надежного брокера, расслабиться не получится. Вам придется самостоятельно разрабатывать стратегию инвестирования, принимать решения о сделках, а брокер будет только выполнять ваши поручения.