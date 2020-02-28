новости
новости
Регистрация
Псевдоброкеры обманули туляка

Псевдоброкеры обманули туляка

Желающий сыграть на бирже потерял 200 тысяч рублей.

28-летний житель Новомосковска увидел в интернете сайт неких посредников, предлагающих принять участие в онлайн-торгах на финансовой бирже. Он позвонил по указанному телефону, соблазнившись заманчивыми условиями. Мошенники убедили мужчину, что для участия в торгах необходима регистрация с привязкой банковского счета.

Лжеброкеры хитростью заполучили все данные платежной карты жертвы и опустошили счет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Если вы решили торговать на бирже, у вас есть два пути — довериться управляющему или совершать сделки самому, рекомендуют специалисты Отделения Тула Банка России.

Однако просто прийти на биржу и торговать самостоятельно не получится. Вам понадобится брокер — посредник между инвестором и эмитентом. Брокер — это частная компания (или банк), у которой есть лицензия на работу на фондовом рынке и которая имеет право совершать сделки с ценными бумагами для инвестора. Поэтому прежде чем выбирать брокера, необходимо проверить, а есть ли у него лицензия. Этого не сделал герой истории и потерял все деньги.

Впрочем, наличие лицензии у брокера не гарантирует, что вы сможете заработать на бирже и не уйдете в минус. Деньги на вашем брокерском счете не попадают в систему страхования вкладов в отличие от банковских депозитов. Даже найдя надежного брокера, расслабиться не получится. Вам придется самостоятельно разрабатывать стратегию инвестирования, принимать решения о сделках, а брокер будет только выполнять ваши поручения.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 18:07 0
Другие статьи по темам
Событие
мошенникиброкеры
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Аварийно-восстановительные работы в поселке Волово завершены
Аварийно-восстановительные работы в поселке Волово завершены
ВТБ Лизинг предлагает новые ŠKODA KAROQ с выгодой до 9%
ВТБ Лизинг предлагает новые ŠKODA KAROQ с выгодой до 9%
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.