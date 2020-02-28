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29 февраля в Туле введут ограничение на движение и остановку транспорта: карта
Фото из архива Myslo

29 февраля в Туле введут ограничение на движение и остановку транспорта: карта

Эта мера связана с проведением «Лыжни России-2020».

29 февраля в поселке Косая Гора, от ул. М. Горького от дома № 62 до ул. Лесной ограничат движение транспорта.

С 8.00 до 16.00 на этом участке запретят остановку и стоянку, ограничат движение всех видов транспорта.


А для участников лыжной гонки организуют две парковки:

  • парковка в районе супермаркета «АТАК» (напротив ПАО «Косогорский металлургический завод»);
  • парковка напротив МАУ «КДС» ОП Дом культуры «Косогорец».

От парковок до места проведения соревнований каждые 15 минут будет ходить трансфер.

Такие меры должны обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020».

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:45 +1
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