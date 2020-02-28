Прохожий без причины изуродовал стенд о Тульском музее оружия

Очень надеемся, что злоумышленник будет найден и понесет заслуженное наказание.

В распоряжении Myslo оказалось видео с камеры видеонаблюдения, установленной на Казанской набережной в Туле. На кадрах запечатлен пока еще неизвестный молодой человек, который без причины оторвал кусок информационного стенда о Тульском музее оружия.

В настоящее время стенд восстановлен. Очень надеемся, что злоумышленник будет найден и понесет заслуженное наказание.

Стоит отметить, что на Казанской набережной установлено около сотни камер видеонаблюдения. Все ранее выявленные факты вандализма были раскрыты, а хулиганы привлечены к ответственности.