Почему ФОК в Кимовске построили не из кирпича?

26 февраля губернатор Тульской области Алексей Дюмин приехал в Кимовск. Рабочая поездка была насыщенная – губернатор вручил ветерану Великой Отечественной войны Александру Родионову медаль к 75-летию Победы, заехал в гимназию №6 проверить качество школьного питания. И посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Возрождение».

Жители Кимовска на протяжении нескольких лет обращались к губернатору с просьбами восстановить спортивные объекты города. Стадион в Кимовске построили в 1957 году. Со временем он обветшал и требовал серьезного ремонта. В 2014-2016 годах на стадионе прошли масштабные ремонтные работы: реконструкция футбольного поля, трибун и подтрибунных помещений, беговых дорожек и волейбольной площадки, детской спортплощадки и входной группы.

Осенью 2017 года кимовчане вновь обратились к губернатору с просьбой построить в городе полноценный ФОК. Один комплекс в городе уже был, но на окраине, за железной дорогой, куда добираться горожанам неудобно. Губернатор принял решение: новый многофункциональный спортивный центр должен появиться на центральном стадионе. Это самое популярное место в городе, где гуляют и взрослые, и дети.

Строительство комплекса началось на средства инвестора в августе 2019 года и было полностью завершено в феврале 2020 года.

Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс оснащен всем необходимым для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и боксом. На втором этаже оборудованы залы для занятий хореографией и спортивной гимнастикой. Созданы условия для маломобильных групп граждан, обустроены раздевалки, административные помещения и места для зрителей. ФОК начал свою штатную работу 17 февраля.

Возле ФОКа губернатора поджидала группа местных жителей.

Кимовчане пожаловались Алексею Дюмину на вырубку деревьев на стадионе, выразили сомнения по поводу места расположения нового спортивного объекта и попросили восстановить тир, закрытый еще в советское время.

- Два года назад Кимовск остро нуждался в современных спортивных объектах. Прошлым летом я дал ряд поручений по созданию спортивной инфраструктуры. С тех пор здесь появились ФОК, хоккейная коробка, завершилась реконструкция стадиона с подтрибунными помещениями. Эти объекты кимовчане ждали долгие годы, - сказал губернатор. – Стадион – это центр спортивной жизни города, здесь каждый может заниматься тем, чем хочет. И летом, и зимой, в любую погоду! Кто-то играет в футбол – тут занимается детская футбольная спортшкола, кто-то тренируется на уличных тренажерах. Мы нашли внебюджетные средства, привлекли инвесторов и построили современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

По словам Алексея Дюмина, вопрос озеленения стадиона и городского парка будет решен весной. Соответствующее поручение дано комитету Тульской области по спорту совместно с администрацией муниципалитета. Что касается тира, то для начала надо оценить его востребованность.

- А почему ФОК построили не из кирпича? Детям там комфортно? Этот объект не похож на все то, что строили раньше, - засомневалась кимовчанка Валентина Дмитриевна Лытаева.

- Инвестор разработал проект, он прошел все согласования и госэкспертизу. Зимой тут тепло, летом прохладно. В здании смонтирована современная система вентиляции. Вообще этот ФОК – быстровозводимое сооружение из современных материалов, соответствует всем нормам и ГОСТам. Времена, когда считалось, что здания из кирпича и бетона на века, закончились. Сейчас мы используем новейшие материалы, срок эксплуатации которых превышает показатели кирпича и бетона, - пояснил Алексей Дюмин. – А Вы сами-то были внутри?

Оказалось, что Валентина Дмитриевна ФОК не посещала, какой он внутри не представляет. Губернатор предложил ей самой убедиться в качестве и комфорте спортивного объекта.

Еще один важный вопрос подняли жительницы Кимовска – пешеходный переход к стадиону, вернее, его отсутствие.

- Сделать переход – это не просто нарисовать «зебру» и знак поставить. Вопрос надо проработать совместно с ГИБДД, - пояснил Алексей Дюмин и дал соответствующее поручение главе администрации Кимовского района Евгению Захарову.

Губернатор осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс, пообщался с юными спортсменами и тренерами.

Директор МУ «Стадион» Валерий Викторов сообщил, что ФОК полностью укомплектован тренерами – молодыми специалистами в возрасте до 35 лет. Сейчас в нем проводятся тренировки по футболу, волейболу, художественной гимнастике, занятия оздоровительных групп для людей старшего возраста.

- Основное наше направление – футбол. У нас есть 3 возрастных отделения, в том числе для детей от 6 до 16 лет. Работают два возрастных отделения волейбола – для женщин и мужчин, по три возрастных отделения гимнастики и хореографии, - уточнил Валерий Викторов.

Алексей Дюмин предложил создать на базе ФОКа центр сдачи ГТО.

Губернатор напомнил, что за счет внебюджетных средств в этом году в регионе начнется строительство еще трёх объектов: бассейна и ФОКа в Туле, ФОКа в Одоеве, откроется Ледовая арена в Ефремове и ФОК с бассейном в Белеве. На стадии завершения Ледовый дворец, начато строительство легкоатлетического манежа и Центра единоборств в Туле.

Алексей Дюмин подчеркнул, что все эти объекты нуждаются в грамотном менеджменте и профессиональных кадрах, не только тренерского состава, но и технического обслуживания объектов.

Вместе с губернатором ФОК осмотрела и Валентина Лытаева. После она поделилась своими впечатлениями:

- Я живу в Кимовске с момента основания города (1952 год. – Прим. авт), пенсионерка, но продолжаю работать в школе. Переживаю за родной Кимовск, поэтому специально пришла к губернатору, чтобы высказать свои опасения. Но он развеял все мои сомнения-опасения! ФОК очень комфортный и уютный. Спасибо губернатору за него!