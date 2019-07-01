В 2019 году в Ефремове начнут строить ледовую арену, а в Белеве – бассейн

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

– В последние годы завершен ряд замороженных строек: ФОКи в Веневе, Болохово, Узловой, Шатске. Мы были вынуждены изыскивать и тратить большие финансовые средства на эти недострои, а не строить новые объекты. Сейчас работы завершены, и объекты запущены, – заявил глава региона.

За внебюджетные средства – около 200 млн. рублей – в кратчайшие сроки построен стадион с подогревом в Новомосковске. В поселке Новогуровском, где вообще не было спортивной инфраструктуры, построен малый ФОК. Благодаря активному и неравнодушному бизнесу в короткие сроки построены Ледовая арена в Новомосковске, начато строительство крытой ледовой арены в Щекино.

Председатель комитета Тульской области по спорту Николай Ивашков доложил главе региона о строительстве бюджетных спортивных объектов в регионе в этом году:

Николай Ивашков – Национальным проектом «Демография» предусмотрено увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2024 году до 55%. Для сравнения, в 2018 году этот показатель в регионе был 41%. Для достижения целевых программных показателей есть три направления – развитие массового спорта, формирование спортивного резерва и развитие спортивной инфраструктуры. К 2024 году показатель обеспеченности жителей объектами спортивной инфраструктуры должен быть доведен до 70%, сейчас это 58,5%.

В 2019 году в восьми муниципальных образованиях запланировано установить спортивные площадки для сдачи норм ГТО.

В этом году начнется капитальный ремонт стадиона «Спутник» им. Молодцова в Донском. Заключен контракт на поставку спортивно-технологического оборудования для модернизации футбольного поля с искусственным покрытием.

По программе «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» в этом году запланирован капитальный ремонт стадиона «Спартак» в Щекинском районе. Срок выполнения работ – октябрь текущего года.

В стадии завершения капремонт физкультурного комплекса в Болохово. Работы должны быть завершены в сентябре этого года.

По программе «Газпром – детям» в 15 муниципалитетах – Алексинском, Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Воловском, Кимовском, Тепло-Огаревском, Плавском, Узловском, Чернском, Щекинском, Ясногорском районах и в Туле – установят многофункциональные спортплощадки. В Туле и Узловой работы уже начались.

На 2020 год запланирована реконструкция тульского велотрека. В настоящее время проектно-сметная документация стадии находится на проверке в Управлении государственной экспертизы в строительстве по Тульской области.

– С минспортом РФ была договоренность о финансировании «50 на 50». Реконструкция объекта стоит 186 млн. рублей. Министерство спорта планировало выделить 100 млн рублей, – пояснил помощник губернатора, экс-председатель комитета по спорту Тульской области Дмитрий Яковлев.

По словам Николая Ивашкова, сейчас документы по велотреку проходят проверку на достоверность сметной стоимости.

В 2020 году в Ясногорске и Арсеньево начнется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов стоимостью до 100 миллионов рублей каждый.

Также в планах – строительство в 2021-2023 годах манежей в Туле и Новомосковске. На эти объекты запланировано финансирование из федерального бюджета в размере 800 млн. рублей. Правда, пока заявки в минспорта России на эти объекты не поданы, да и проекта еще нет. Чиновники заверили губернатора, что время еще есть – заявки принимаются до конца года.

Алексей Дюмин – Ко мне поступало большое количество обращений от жителей Ефремова с просьбой о строительстве площадки с искусственным льдом. Вопрос актуальный, непростой. Мы нашли возможность его решить за внебюджетные средства и в ближайшее время в городе начнется строительство крытой ледовой арены, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Площадка для строительства ледовой арены подготовлена – в новом микрорайоне, рядом с парком имени Бунина. Завершается разработка проектно-сметной документации. В июле инвестор готов приступить к строительству. Все необходимые коммуникации к земельному участку подведены. Ледовая арена будет рассчитана на 250 зрительских мест.

Алексей Дюмин напомнил, что от жителей Кимовска на протяжении нескольких лет поступали массовые обращения по развитию спортивной инфраструктуры. На внебюджетные 30 миллионов рублей приведен в порядок стадион с подтрибунными помещениями в кратчайшие сроки.

– Мы понимаем, что нужен полноценный ФОК в Кимовске. В этом году начнется строительство спортивного объекта за внебюджетные средства, – заявил губернатор. И потребовал, чтобы инвестор никаких бюрократических преград на своем пути не встречал.

Что касается Белёва, то на протяжении десятков лет никто не обращал внимания на спортивный зал, а по сути – спортивную школу, несмотря на многочисленные обращения граждан.

– Там занимаются 400 детей! Надо делать реконструкцию этого зала. Я жителям обещал, что будем строить полноценный бассейн. Опять на внебюджетные деньги, – сказал Алексей Дюмин.

На данный момент стадион в Белёве был приведен в порядок – нанесена новая разметка, закуплено спортивное оборудование и инвентарь. Разработан проект реконструкции спортзала и строительства нового бассейна. Разрешение на строительство должно быть получено в ближайшее время, после чего подрядчик готов заходить на объект.

– Необходимо выстроить работу быстро и качественно, оказать инвесторам всю необходимую помощь, не допустить бюрократических процедур, – еще раз подчеркнул Алексей Дюмин.

Дмитрий Яковлев также доложил об исполнении поручения главы региона по приведению в порядок стадиона в посёлке Ревякино Ясногорского района. На стадионе была выполнена геодезическая разведка. Планируется приобрести ворота и инвентарь, установить трибуны и площадку для воркаута.