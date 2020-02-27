Фото из соцсети
«13-й ушёл»: В Туле в гараже нашли тело молодого человека и странную записку
Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.
Как стало известно Myslo, вечером 26 февраля в одном из гаражей в Мясново обнаружили труп молодого человека. Там же нашли охотничье ружье 12-го калибра и лист бумаги. По нашей информации, текст записки был подписан словом «Тринадцатый».
Кроме того, на страничке, предположительно принадлежавшей погибшему, в социальной сети было опубликовано фото с подписью «13-й ушёл».
В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства и причину трагедии. Рассматриваются различные версии случившегося.
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