«13-й ушёл»: В Туле в гараже нашли тело молодого человека и странную записку

Фото из соцсети

Как стало известно Myslo, вечером 26 февраля в одном из гаражей в Мясново обнаружили труп молодого человека. Там же нашли охотничье ружье 12-го калибра и лист бумаги. По нашей информации, текст записки был подписан словом «Тринадцатый».

Кроме того, на страничке, предположительно принадлежавшей погибшему, в социальной сети было опубликовано фото с подписью «13-й ушёл».

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства и причину трагедии. Рассматриваются различные версии случившегося.