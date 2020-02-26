Алексей Дюмин проверил, чем кормят детей в школьных столовых

Губернатор Тульской области посетил гимназию №6 в Кимовске, пообщался с учителями, учениками и поварами.

26 февраля 2020 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин приехал в Кимовск. Рабочая поездка была насыщенная – губернатор вручил ветерану Великой Отечественной войны Александру Родионову медаль к 75-летию Победы, посмотрел, как работает построенный по просьбам жителей ФОК. И заехал в гимназию №6 – проверить качество школьного питания.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил обеспечить горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й класс.

- Финансировать горячее питание детям будут федеральный, региональный и местный бюджеты. Также нужно наладить систему снабжения продуктами школ, обустроить буфеты,— заявил в своем Послании Владимир Путин.

По словам президента, это потребует времени, «но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года».

В гимназии №6 Кимовска такая возможность есть. А чем кормят детей, проверил лично губернатор региона.

Из школьной столовой на втором этаже доносились аппетитные запахи. В столовой обедали ученики начальной школы, посещающие группу продленного дня. Кстати, в этой гимназии горячие обеды получают 6 групп продленного дня.

- Приятного аппетита, ребята! Что у вас сегодня на обед? - спросил губернатор у школяров. Оказалось, суп гороховый, пюре с котлетой и компот.

За счет бюджета в школах региона получают бесплатное горячее питание все учащиеся с 1 по 5 классы. За счет субсидий из регионального бюджета получают бесплатное горячее питание и школьники из многодетных семей 6- 9 классов.

- Нужно обеспечивать не только контроль качества продуктов и школьного питания – это обязанность Роспотребнадзора, но и сбалансированность питания. Макароны с котлетой – это здорово и вкусно, я сам люблю макароны по-флотки или с томатным соусом, но подрастающему поколению нужны витамины и микроэлементы для гармоничного развития, нужны продукты, повышающие иммунитет и активизирующие работу мозга, - пояснил Алексей Дюмин.

Губернатор напомнил, что с 1 сентября 2020 года денежная субсидия на школьное питание увеличена с 32 рублей до 60 рублей. И за счет этого нужно обеспечить разнообразие школьных обедов и завтраков. А еще – привлекать в качестве поставщиков продуктов для школьных столовых местных фермеров.

- Когда я учился в школе, у нас традиционный школьный обед был – первое, второе и компот. Или булочка с чаем. В принципе сытно. Но есть другие варианты – более полезные, насыщенные витаминами и менее калорийные. Об этом тоже надо думать.

Алексей Дюмин вспомнил, как в детстве наворачивал хлеб со сгущенкой. И как это было вкусно. Правда, очень вредно.

- Надо привлекать к составлению меню не только родителей, но и диетологов. Конечно, надо спрашивать и самих детей. Но, отмечу, что им иногда нравится фастфуд, не очень полезный для здоровья, - добавил губернатор. – В мире сейчас настоящая эпидемия ожирения, причина которой в низкой двигательной активности и высококалорийной еде. Нужно прививать культуру правильного питания и здорового образа жизни с детских лет, со школьной скамьи.

Директор гимназии Татьяна Гомонова сообщила, что в школе создан совет по питанию:

- В этот совет входят и родители, и представители школьного самоуправления, и общественники. Задача совета – общественный контроль за питанием. Они участвуют в разработке меню, проводят опросы среди детей – что нравится, а что невкусно. Считаю, нужна еще просветительская работа среди всех учеников и родителей по правильному питанию.

Повар школьной столовой добродушно предложила губернатору чаю с вкусными булочками – только что из печки. Но Алексей Дюмин предпочел компот.

В гимназии №6 ребят учат не теряться в сложных ситуациях, оказывать первую помощь.

Алексей Дюмин заглянул в спортзал и оказался участником такого урока… в качестве пострадавшего.

- Сможете оказать помощь человеку, у которого плохо с сердцем стало? – спросил у школьников губернатор.

Пацаны довольно оперативно справились с задачей.

- Это тренировка. Но в жизни от вашего умения оказать первую помощь может зависеть жизнь человека.

После столовой и спортзала губернатор осмотрел недавно открывшийся стоматологический кабинет «Улыбка детства».

- «Улыбка детства» - это уникальный проект регионального отделения партии «Единая Россия», - рассказал Николай Воробьев, Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», первый зампред Тульской облдумы. - Акция не имеет аналогов в Российской Федерации и реализуется только в Тульской области на условиях социального партнерства – при участии бизнес-сообщества, министерств здравоохранения и образования Тульской области, депутатов Тульской облдумы при поддержке регионального отделения партии. Мы поделились своим проектом с коллегами из других регионов – представили его на съезде партии. Тульскую «Улыбку детства» признали одной из лучших практик в стране.

По словам Николая Воробьева, акция действует с 2017 года и за это время школьные стоматологические кабинеты появились уже в пяти муниципальных образованиях Тульской области – по одному в Новомосковске, Алексине, Щекине, четыре в Киреевском районе и два в Кимовском районе (в Кимовске и Епифани). Кстати, именно сегодня открылся один школьный кабинет в Епифанской средней школе.

Всего за время действия акции «Улыбка детства» в школьных кабинетах региона стоматологи осмотрели более 2500 детей.

Губернатор поинтересовался, какую помощь оказывают в школьных стоматологических кабинетах. И вспомнил, как сам ходил к школьному зубному врачу.

- Тогда в кабинете стоял страшный аппарат, напоминающий дрель. Я в жизни ничего не боюсь, кроме похода к стоматологу. Это у меня со школьных лет осталось впечатление.

Марина Белькова, врач-стоматолог, депутат Тульской облдумы, районный куратор партпроекта «Здоровое будущее» - «Улыбка детства», пояснила, что здесь лечат неосложненный кариес в рамках бесплатной помощи по ОМС, проще говоря, могут поставить пломбу. Сложные случаи лечат в поликлиниках.

Уточнил губернатор, кто отвечает за функционирование кабинета, снабжение материалами и медикаментами.

- На территории Тульской области 60 детских стоматологических кабинетов, расположенных в учебных заведениях. В основном они закреплены за стоматологическими больницами. За счет средств ОМС кабинеты снабжают всем необходимым для оказания помощи, - пояснила Оксана Осташко, зампред правительства Тульской области.

Губернатор поручил Оксане Осташко расширить сеть таких кабинетов в других муниципалитетах – чтобы их могли посещать дети из нескольких школ и детсадов.

- Недавно на внебюджетные средства мы отремонтировали детскую поликлинику в Новомосковске, открыли там Центр детской стоматологии. Скоро аналогичный ремонт будет сделан в Узловской детской поликлинике, там тоже появится стоматологический центр. Надо найти средства на три таких стоматологических центра, как в Новомосковске, - сказал Алексей Дюмин.