Алексей Дюмин вручил ветерану Александру Родионову медаль к 75-летию Победы

«Спасибо за Ваш подвиг! Благодаря Вам сейчас мы живем в свободной стране! Низкий Вам поклон», — сказал губернатор.

Глава региона пригласил Александра Ивановича на Парад Победы, который пройдет 9 мая на главной площади Тулы.

Напомним, медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» вручаются по поручению Президента России Владимира Путина. Всего в Тульской области до 8 мая медали получат более 13 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

Александр Иванович Родионов был призван в ряды Красной Армии в декабре 1943 года, воевал на Карельском фронте, участвовал в Выборгско-Петрозаводской операции, был ранен. После госпиталя был направлен на 2-й Белорусский фронт, дошел до Германии. В апреле 1945 года получил тяжелое ранение.

После войны закончил Сталиногорский химико-механический техникум, затем — Московский энергетический институт. Работал на Днепродзержинском азотно-туковом заводе техником-электриком, затем на Прикаспийском горно-металлургическом комбинате — главным энергетиком. После выхода на пенсию Александр Иванович переехал в д. Кропотово Кимовского района. Уже более 30 лет сотрудничает с Кропотовской средней школой, проводит уроки мужества, рассказывает школьникам о войне, участвует в праздничных мероприятиях.

Александр Иванович награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−45гг.», «За боевые заслуги», «За отвагу».

27 февраля 2020 года ему исполнится 94 года.