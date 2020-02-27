Какие дома Тулы будут обесточены 28 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- пр-т Ленина, 28, 30, 32, 33, 50, 52, 54,
- ул. Каминского, 33, 23-а,
- ул. Ф. Энгельса, 14,
- ул. Л. Толстого, 85,
- ул. Ф. Энгельса, 103,
- ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),
- пер. Южный, 1-12,
- ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Глухополянская, 1-21 (нечётн.), 8-50 (чётн.),
- ул. Новоглухополянская, 1-9,
- ул. Гастелло, 1, 1-а,
- ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.),
- Мясново: ул. Кабакова, 41, 40-44, 50, 52, 56-74 (чётн.), 21-39 (нечётн.), 53-а, 59, 63,
- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
- 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,
- ул. Воздухофлотская, 48-56,
- 10-й пр-д, 9-37 (нечётн.), 39-а, 15-а, 24-а, 28-а, 35-а, 10-42 (чётн.),
- 11-й пр-д, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а,
- 12-й пр-д, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22,
- 8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.), 53-а, 54-а,
- 6-й пр-д, 21-39 (нечётн.), 26-44 (чётн.), 21-а, 39-а, 42-а, 28-б, 26-б,
- 7-й пр-д, 17-37 (нечётн.), 20-54 (чётн.), 23-а, 35-а,
- ул. Привокзальная, 6, 8, 10,
- ул. В. Студёнка, 57-91 (нечётн.), 62-104 (чётн.),
- ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.),
- ул. Громова, 69,
- п. Косая Гора: ул. Прогресса, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
- ул. Школьная, 1-12.
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