В алексинской воспитательной колонии прошли противопожарные учения

На базе Алексинской воспитательной колонии УФСИН России по Тульской области прошли пожарно-тактические занятия. По легенде, в одном из кабинетов на втором этаже административного здания произошло короткое замыкание, начался пожар на площади в 25 квадратных метров.

Сообщение о возгорании пришло на пульт дежурной части учреждения в 10.45. К месту пожару сразу же выдвинулись добровольно-пожарная дружина из сотрудников колонии, медицинский работник и электрик. После этого на территории отключили электроэнергию и организовали встречу пожарных расчётов.

Специалисты газодымозащитной службы проверили помещения и вывели оттуда условного пострадавшего. По итогам совместных пожарно-тактических занятий все участники успешно справились с поставленными задачами.