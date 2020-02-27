новости
новости
Регистрация
В алексинской воспитательной колонии прошли противопожарные учения

В алексинской воспитательной колонии прошли противопожарные учения

По легенде, в пенитенциарном учреждении произошло короткое замыкание.

На базе Алексинской воспитательной колонии УФСИН России по Тульской области прошли пожарно-тактические занятия. По легенде, в одном из кабинетов на втором этаже административного здания произошло короткое замыкание, начался пожар на площади в 25 квадратных метров.

Сообщение о возгорании пришло на пульт дежурной части учреждения в 10.45. К месту пожару сразу же выдвинулись добровольно-пожарная дружина из сотрудников колонии, медицинский работник и электрик. После этого на территории отключили электроэнергию и организовали встречу пожарных расчётов.

Специалисты газодымозащитной службы проверили помещения и вывели оттуда условного пострадавшего. По итогам совместных пожарно-тактических занятий все участники успешно справились с поставленными задачами.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
противопожарные ученияГУ МЧС России по Тульской областиУФСИН России по Тульской областивоспитательная колония
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы будут обесточены 28 февраля
Какие дома Тулы будут обесточены 28 февраля
В марте чиновники тульского правительства проведут прямые линии
В марте чиновники тульского правительства проведут прямые линии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.