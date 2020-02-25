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В последнюю неделю февраля Тульскую область ожидает резкая смена погоды
Фото: pixabay.com.

В последнюю неделю февраля Тульскую область ожидает резкая смена погоды

Синоптики обещают теплую погоду в середине недели, а к выходным – похолодание.

В Центральной России аномально теплая погода задержится до четверга, к пятнице произойдет резкое изменение: на севере региона дожди перейдут в снег, а температура понизится до -2°С. Только на юге по-прежнему будет +1... +6°С.

В Тульской области ожидается потепление в середине недели. Так, к четвергу воздух прогреется до +7°С, но в регион придет дождь с туманом.

По прогнозам синоптиков, к выходным погода снова изменится: температура воздуха будет +5°С в дневные часы, а в ночные ожидается до -2°С.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 13:21 +5
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