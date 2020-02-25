«Арсенал» закончил подготовку победой над «Аланией»

Фото пресс-службы «Арсенала».

В городе Сочи, где традиционно темные и теплые ночи, тульская команда сыграет с одноименным клубом.

Формально «Сочи» – соперник не из самых сильных, идет в зоне вылета. Но именно это обстоятельство только добавляет интриги предстоящему поединку. Очевидно, что за оставшиеся одиннадцать матчей представители курортной столицы России сделают все, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге. Этой зимой они сменили тренера – «Сочи» возглавил бывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов, и сделали два самых громких трансфера в России. В Сочи на перевоспитание в рамках аренды отправился Александр Кокорин, а на самом флажке – еще и чемпион мира, 34-летний защитник Адиль Рами из Франции.

Имена, что и говорить, весомые. Но при этом у «Сочи» были и потери – из команды вообще-то ушел защитник сборной России Кудряшов. А чемпиона мира еще надо будет вписать в игровой стиль сочинцев. Что же касается Кокорина, то у него-то точно времени на раскачку нет – слишком много в последнее время об этом человеке писалось и говорилось, самое время доказывать, что звание футболиста для него на самом деле важнее.

«Арсенал» завершает сборы оптимистично – сухой победой над «Аланией». Думается, соперник для последнего спарринга подбирался как раз с таким прицелом, чтобы добавить оптимизма игрокам – неуступчивый, боевой, и в то же время позволяющий играть против себя в агрессивной манере. Судя по видеонарезке, примерно так и было – «Арсенал» в этой игре много атаковал, создал достаточно моментов у чужих ворот. Опять же показательно, что отличились игроки, которым еще есть что доказывать в Туле, – в первом тайме забил младший Кангва, во втором – Владислав Пантелеев.

При всем при этом последние два контрольных матча прошли в закрытом режиме, неизвестны даже составы тульской команды. До этого с казахстанской «Астаной» «Арсенал» сыграл со счетом 1:1.

Вероятно, определенные сюрпризы для соперника Игорь Черевченко готовит.

Не зря же осетинской команде забивали игроки, практически не выходившие прошлой осенью на поле. Кингз Кангва, кстати, очень неплохо выглядел этой зимой в контрольных матчах. Вполне вероятно, что именно он должен заменить пока залечивающего травму Игоря Горбатенко.

Да, тот же Кокорин до «Арсенала» так и не доехал, хотя его ждали и в Туле. Но в целом итоги трансферной кампании этой зимой можно признать успешными. Подтягивали внутренние резервы, которые сказали свое слово в игре с «Аланией». Кому-то дали возможность набраться опыта в аренде – Довбне, например, который будет играть за лидера ФНЛ волгоградский «Ротор». А самое главное, не было шарахания в желании набрать как можно больше новичков. В конце осени «Арсенал» показал себя достаточно конкурентоспособным коллективом, не нуждающимся в немедленном усилении. При всем при этом пришли два белорусских игрока, которые, будем верить, станут первыми представителями этого государства, которые оставят яркий след в истории тульской команды.

Теперь ждем 1 марта. В 19 часов «Арсенал» возвращается.

Владислав Пантелеев: первый гол в составе «Арсенала»

– Сложно оценивать свою игру. Считаю, что в матче с «Аланией» мы всей командой хорошо сыграли в обороне, хорошо взаимодействовали. Самое главное – не пропустили. Я забил хороший гол. Ворвался в штрафную, меня никто не видел. Получил передачу и подставил ногу, чтобы переправить мяч в ворота. Это мой первый гол за «Арсенал», очень рад ему. Хочу забивать и в официальных играх. Против «Алании» у меня был еще один хороший момент. Голкипер был отыгран, я ударил в угол, но там защитник все прочитал. Он уже стоял в этом месте и выбил мяч из пустых ворот.

Настроение у всех перед возобновлением чемпионата хорошее. Мы с хорошим настроем закончили сборы. Проявили мастерство, бойцовские качества. Все ребята находятся в оптимальных кондициях, ждут официальных матчей.

Юрий Лодыгин: «К сезону в «Арсенале» готов»

– За несколько дней, что нахожусь в команде, успел познакомиться с ребятами. В игре с «Аланией» пытался подсказывать своим игрокам, держать всех в тонусе. Наверное, можно взаимодействовать и лучше, но на данном этапе этого достаточно. Мне было комфортно, я не чувствовал никакой сложности в понимании с командой.

«Алания» – команда, которая делает акцент на борьбу, контратаки. Она создала пару моментов, которые могли закончиться опасностью у наших ворот, но хорошо сыграла защита. В одном из моментов я перевел мяч на угловой.

Что касается своей готовности, то у меня тренировочный период складывался немного иначе, чем у ребят. По сравнению с российской Премьер-лигой я закончил сезон достаточно поздно. Потом поддерживал свою форму, пытался держать себя в тонусе. Тренировался по разным схемам – и один, и с командами, и в игровых упражнениях, и в тренажерном зале. Поэтому даже сейчас, когда активно начал заниматься вместе с «Арсеналом», никаких болей в мышцах нет, тело адаптируется очень легко. А переходя на недельный цикл тренировок, то как будто и не уходил на зимние каникулы.

Первая игра с «Сочи» очень важна. Это и матч на выезде, и соперник сложный, который очень сильно нуждается в очках. То, что в этой команде есть хорошие футболисты – только плюс. Значит, уровень игры будет более высокий, обе команды будут показывать более качественный футбол. Хотя это первый официальный матч в этом году, и может так получиться, что первый тайм получится втягивающим, не таким и быстрым. А может наоборот – обе команды понесутся вперед с первых минут. Игра покажет.

Александр Денисов: «Все заждались официальных матчей»

– Сборы позади, начинается самая приятная пора для футболиста – чемпионат. В целом подготовительный период провели хорошо, получили много игровой практики. Теперь у нас еще есть целая неделя, чтобы отладить какие-то взаимодействия. Будем адаптироваться к сезону уже в обычном недельном цикле.

Наш первый соперник в чемпионате усилился, «Сочи» надо сохранять прописку в Премьер-лиге. Но у нас свои задачи, мы должны их решать. От того, как проведем первые весенние игры, будет очень многое зависеть – в том числе и настроение на концовку чемпионата. В марте у нас идут соперники, которые стоят в турнирной таблице ниже нас. И хотя многие из них за зиму изменились, подготовили какие-то свои сюрпризы, нам надо показывать собственную игру, гнуть свою линию. Набирать очки в каждом матче и соответственно показывать хороший красивый футбол.

Физически все готовы, все устали уже проводить время на сборах, хочется официальных матчей.

Гиа Григалава: «Мы отталкиваемся от своей игры, а не команды соперника»

– Игра с «Сочи» – первая после долгой паузы в чемпионате. Очень важная и для нас, и для соперника – всем нужны очки. Теории перед этим матчем еще не было, что примерно нас ожидает, и так понятно. Соперники укрепились, но нам, в принципе, без разницы кто в других командах приходит, кто уходит. Мы отталкиваемся от себя, от своей игры. Подготовка к сезону была хорошая. Самое главное, все в форме, все здоровы, фактически полным составом подходим к предстоящей игре. Мартовские поединки предстоят очень непростые, тем более два подряд матча на выезде. Мы все рядом друг с другом в турнирной таблице, для всех это будут очень принципиальные игры. Каждое набранное очко – на вес золота. Я бы не сказал, что кто-то будет мотивированнее нас, больше хотеть выиграть. У нас есть конкретные задачи, которые нужно выполнять. И это надо делать по максимуму, независимо, кто там у соперника тренер или футболисты.