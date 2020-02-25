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В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами

В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами

Молодые люди громко слушали музыку и употребляли спиртные напитки.

Вечером 24 февраля въезд и выезд подземной парковки под гипермаркетом на ул. Шухова в Туле перекрыли полицейские автомобили. Внутри заблокировали около десятка машин с водителями и многочисленными пассажирами.
 
Стражей порядка вызвали сотрудники магазина, которые не смогли утихомирить около трех десятков молодых людей, устроивших на паркинге очередную тусовку с громкой музыкой и различными напитками. По словам очевидцев, сначала по вызову на место прибыли участковые. После безрезультатной беседы и отказа шумных гостей прекратить нарушать общественный порядок полицейские были вынуждены запросить подмогу.
 
«Поступило сообщение о людях, которые нарушают общественный порядок. На нарушителей составлены протоколы за нарушение тишины в вечернее время и распитие алкогольных напитков в общественном месте», — прокомментировали инцидент в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
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В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами, Фото: 1
В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами, Фото: 2
В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами, Фото: 3
В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами, Фото: 4
В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами, Фото: 5
В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами, Фото: 6
В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами, Фото: 7
В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами, Фото: 8
В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами, Фото: 9
В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами, Фото: 10
В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами, Фото: 11
В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами, Фото: 12
В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами, Фото: 13
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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