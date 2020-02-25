В Туле полиция блокировала паркинг с шумными водителями и пассажирами

Вечером 24 февраля въезд и выезд подземной парковки под гипермаркетом на ул. Шухова в Туле перекрыли полицейские автомобили. Внутри заблокировали около десятка машин с водителями и многочисленными пассажирами.

Стражей порядка вызвали сотрудники магазина, которые не смогли утихомирить около трех десятков молодых людей, устроивших на паркинге очередную тусовку с громкой музыкой и различными напитками. По словам очевидцев, сначала по вызову на место прибыли участковые. После безрезультатной беседы и отказа шумных гостей прекратить нарушать общественный порядок полицейские были вынуждены запросить подмогу.

«Поступило сообщение о людях, которые нарушают общественный порядок. На нарушителей составлены протоколы за нарушение тишины в вечернее время и распитие алкогольных напитков в общественном месте», — прокомментировали инцидент в пресс-службе УМВД России по Тульской области.