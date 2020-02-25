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Эксперты назвали причину закрытия сахарного завода в Тульской области
Фото: http://www.agrotorg-tovarkovo.ru.

Эксперты назвали причину закрытия сахарного завода в Тульской области

Закрытие связано с большими объемами нераспроданного сахара.

Снижение оптовых цен на сахар связано с тем, что его запасы растут быстрее, чем их удается реализовать. Этот фактор не позволяет компаниям поддерживать необходимый уровень прибыли. Об этом заявил председатель правления Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар») Андрей Бодин, пишут «Ведомости».

По словам Бодина, еще 2017 году Россия нарастила производство настолько, что оно стало превышать потребление, а излишки сахара необходимо было реализовывать за границей. Однако это совпало со снижением мировых цен, и распродать избыток сахара не удалось. Он начал скапливаться. Это привело к обвалу цен на сахар на внутреннем рынке — 20 руб. за 1 кг (при более 35 руб. за 1 кг в 2016 году). Показатель 2019 года стал самым низким за последние пять лет.

Сейчас под сокращение попали три завода в России — в Башкирии, Тульской области и Татарстане. Но не исключено, что если ситуация с ценами на сахар не изменится, придется закрывать и другие предприятия.

Напомним, ранее стало известно, что Товарковский сахарный завод в Богородицком районе прекращает свою деятельность из-за убыточности предприятия.

Пока руководство готовится к закрытию, в правительстве Тульской области одновременно с этим ищут нового инвестора для продолжения деятельности завода. По словам представителей компании, все сотрудники получат выходные пособия после увольнения. Ведутся переговоры с потенциальными работодателями для трудоустройства сотрудников.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:30 +2
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