В Богородицком районе закрыли сахарный завод
Руководство компании ООО «Агроторг Товарково» объявило о закрытии предприятия.
В редакцию Myslo позвонил обеспокоенный житель Богородицкого района и рассказал, что в этом году Товарковский сахарный завод не стал убирать урожай, как это обычно бывает, а оставил тонны сахарной свеклы прямо в полях.
На это замечание в руководстве компании ООО «Агроторг Товарково» ответили, что они решили прекратить деятельность сахарного завода: предприятие убыточно.
Пока руководство готовится к закрытию, в правительстве Тульской области одновременно с этим ищут нового инвестора для продолжения деятельности завода. По словам представителей компании, все сотрудники получат выходные пособия после увольнения, ведутся переговоры с потенциальными работодателями для трудоустройства сотрудников.
Партнеры завода, среди которых есть и тульские аграрии, своевременно извещены о прекращении деятельности предприятия и смогут скорректировать свои производственные планы на 2020 год.