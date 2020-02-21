новости
новости
Регистрация
В Богородицком районе закрыли сахарный завод
Фото: сайт «Агроторг Товарково».

В Богородицком районе закрыли сахарный завод

Руководство компании ООО «Агроторг Товарково» объявило о закрытии предприятия.

В редакцию Myslo позвонил обеспокоенный житель Богородицкого района и рассказал, что в этом году Товарковский сахарный завод не стал убирать урожай, как это обычно бывает, а оставил тонны сахарной свеклы прямо в полях.   

На это замечание в руководстве компании ООО «Агроторг Товарково» ответили, что они решили прекратить деятельность сахарного завода: предприятие убыточно.

Пока руководство готовится к закрытию, в правительстве Тульской области одновременно с этим ищут нового инвестора для продолжения деятельности завода. По словам представителей компании, все сотрудники получат выходные пособия после увольнения, ведутся переговоры с потенциальными работодателями для трудоустройства сотрудников.

Партнеры завода, среди которых есть и тульские аграрии, своевременно извещены о прекращении деятельности предприятия и смогут скорректировать свои производственные планы на 2020 год. 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 10:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБогородицкий районТоварковский сахарный завод
Прочее
закрытие завода

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ Лизинг предлагает автомобили Subaru со скидкой до 6%
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Subaru со скидкой до 6%
В Алексинском районе хотят построить аквапарк и гостиницу
В Алексинском районе хотят построить аквапарк и гостиницу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.