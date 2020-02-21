В Богородицком районе закрыли сахарный завод

Фото: сайт «Агроторг Товарково».

В редакцию Myslo позвонил обеспокоенный житель Богородицкого района и рассказал, что в этом году Товарковский сахарный завод не стал убирать урожай, как это обычно бывает, а оставил тонны сахарной свеклы прямо в полях.

На это замечание в руководстве компании ООО «Агроторг Товарково» ответили, что они решили прекратить деятельность сахарного завода: предприятие убыточно.

Пока руководство готовится к закрытию, в правительстве Тульской области одновременно с этим ищут нового инвестора для продолжения деятельности завода. По словам представителей компании, все сотрудники получат выходные пособия после увольнения, ведутся переговоры с потенциальными работодателями для трудоустройства сотрудников.

Партнеры завода, среди которых есть и тульские аграрии, своевременно извещены о прекращении деятельности предприятия и смогут скорректировать свои производственные планы на 2020 год.