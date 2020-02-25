В Киреевске более 20 тысяч человек остались без воды

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

25 февраля в 10.40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области сообщили о нарушении холодного водоснабжения в Киреевске.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, без воды остались более 20 000 человек, проживающих в 2300 жилых домов разной этажности.

Теплоснабжение не нарушено.

Причина нарушения водоснабжения — обрушение канализационного коллектора диаметром 500 мм возле

дома № 107 по ул. Набережной.

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области и администрации МО Киреевский район.

- Масштаб определен, все необходимые материалы имеются в наличии. К ремонтным работам приступили и ведутся они в оперативном режиме, поэтому причин для паники нет, — прокомментировал ситуацию газете «Маяк» глава администрации МО город Киреевск Игорь Цховребов.

По его словам, будет заменен участок трубы на протяжении 6−8 метров. В течении 4−5 часов мероприятия по устранению аварии должны быть завершены.