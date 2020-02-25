новости
новости
Регистрация
В Киреевске более 20 тысяч человек остались без воды
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Киреевске более 20 тысяч человек остались без воды

Причина – обрушение канализационного коллектора диаметром 500 мм.

25 февраля в 10.40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области сообщили о нарушении холодного водоснабжения в Киреевске.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, без воды остались более 20 000 человек, проживающих в 2300 жилых домов разной этажности.

Теплоснабжение не нарушено.

Причина нарушения водоснабжения — обрушение канализационного коллектора диаметром 500 мм возле
дома № 107 по ул. Набережной.

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области и администрации МО Киреевский район.

- Масштаб определен, все необходимые материалы имеются в наличии. К ремонтным работам приступили и ведутся они в оперативном режиме, поэтому причин для паники нет, — прокомментировал ситуацию газете «Маяк» глава администрации МО город Киреевск Игорь Цховребов.

По его словам, будет заменен участок трубы на протяжении 6−8 метров. В течении 4−5 часов мероприятия по устранению аварии должны быть завершены.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:00 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьКиреевск
Прочее
коммунальная аварияотключение воды

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Эксперты назвали причину закрытия сахарного завода в Тульской области
Эксперты назвали причину закрытия сахарного завода в Тульской области
Причиной 2,5-километровой пробки в Пролетарском районе Тулы стал новый светофор
Причиной 2,5-километровой пробки в Пролетарском районе Тулы стал новый светофор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.