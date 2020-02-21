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Тульская прокуратура оставила автовладельцев без кофе

Тульская прокуратура оставила автовладельцев без кофе

Сотрудники ведомства проверили соблюдение правил пожарной безопасности в одном из жилых комплексов.

Прокуратурой Центрального района Тулы по обращению гражданина проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на подземной парковке одного из жилых комплексов.

В соответствии с законом «О пожарной безопасности», в подземных автостоянках легковых автомобилей не допускается разделение машиномест перегородками. Выяснилось, что на одном из машиномест установлен автомат для продажи кофе, отгороженный перегородками.

По результатам проверки было возбуждено административное дело по ст.20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Кофейный автомат демонтирован, его владельце внесено предупреждение.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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