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На выходных в Тульской области будет переменная облачность и небольшие осадки

На выходных в Тульской области будет переменная облачность и небольшие осадки

Синоптики обещают лёгкий ветер западной четверти и низкое атмосферное давление.

Впереди нас ждут три выходных дня и, судя по информации «Метеоинфо», они будут облачными. В субботу и воскресенье ожидаются небольшие осадки (до 7 мм).

Ветер западный и юго-западный, до семи метров в секунду. Температура воздуха ночью – до -3 градусов, днём – от нуля до +2. Атмосферное давление низкое – 730-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:47 +2
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