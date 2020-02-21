На выходных в Тульской области будет переменная облачность и небольшие осадки

Впереди нас ждут три выходных дня и, судя по информации «Метеоинфо», они будут облачными. В субботу и воскресенье ожидаются небольшие осадки (до 7 мм).

Ветер западный и юго-западный, до семи метров в секунду. Температура воздуха ночью – до -3 градусов, днём – от нуля до +2. Атмосферное давление низкое – 730-740 мм рт. ст.