Авария с автобусом в Щекинском районе: транспортная компания работала с нарушениями

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После серьёзного ДТП с участием автобуса № 114 и автоцистерны щекинская прокуратура провела проверку в местном филиале ООО «Тульская транспортная компания». Выяснилось, что в автобусах, принадлежащих фирме, отсутствовали огнетушители, знаки аварийной остановки и противооткатные упоры, а также крепление колес.

Для устранения нарушений директору компании внесено представление. Сотрудник предприятия, отвечающий за техническое состояние автобусов, трижды оштрафован на 5000 рублей за выпуск на линию неисправных автобусов, эксплуатация которых запрещена. Неисправные автобусы сняты с маршрутов.

В отношении директора филиала транспортной компании прокурором города вынесено постановление о возбуждении административного дела по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».