новости
новости
Регистрация
После разговора с мошенником тулячка обеднела на 141 тысячу рублей

После разговора с мошенником тулячка обеднела на 141 тысячу рублей

Полицейские напоминают жителям региона, как не стать жертвой обмана.

В Тульской области продолжают орудовать телефонные мошенники. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, их очередной жертвой стала 43-летняя жительница областного центра. Злоумышленники позвонили ей, представились работниками банка, и попросили сообщить реквизиты банковских карт. После этого со счёта женщины исчезла 141 тысяча рублей.

Полицейские напоминают: банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт, такие просьбы могут исходить только от злоумышленников. Перед тем, как перевести деньги или сообщить какую-либо информацию, следует посоветоваться с родственниками или знакомыми, чтобы избежать обмана.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениемошенничествотелефонные мошенникиУМВД России по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Авария с автобусом в Щекинском районе: транспортная компания работала с нарушениями
Авария с автобусом в Щекинском районе: транспортная компания работала с нарушениями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.