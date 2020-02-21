После разговора с мошенником тулячка обеднела на 141 тысячу рублей

В Тульской области продолжают орудовать телефонные мошенники. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, их очередной жертвой стала 43-летняя жительница областного центра. Злоумышленники позвонили ей, представились работниками банка, и попросили сообщить реквизиты банковских карт. После этого со счёта женщины исчезла 141 тысяча рублей.

Полицейские напоминают: банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт, такие просьбы могут исходить только от злоумышленников. Перед тем, как перевести деньги или сообщить какую-либо информацию, следует посоветоваться с родственниками или знакомыми, чтобы избежать обмана.