Под Тулой в аварии с автобусом №114 пострадали 7 человек

10 февраля 2020 года около 10.00 на 33-м км автодороги Тула-Щекино вблизи деревни Кочаки произошло столкновение автобуса ЛиАЗ, двигавшегося по маршруту № 114 с автоцистерной на базе ГАЗа.

Как стало известно Myslo, по предварительным данным, в аварии пострадали 7 человек: люди получили ушибы, черепно-мозговые травмы, переломы конечностей. На месте работают медики, сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, ведётся работа по организации дорожного движения на указанном участке трассы.