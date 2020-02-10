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Под Тулой в аварии с автобусом №114 пострадали 7 человек

Под Тулой в аварии с автобусом №114 пострадали 7 человек

Люди получили различные травмы.

10 февраля 2020 года около 10.00 на 33-м км автодороги Тула-Щекино вблизи деревни Кочаки произошло столкновение автобуса ЛиАЗ, двигавшегося по маршруту № 114 с автоцистерной на базе ГАЗа. 

Как стало известно Myslo, по предварительным данным, в аварии пострадали 7 человек: люди получили ушибы, черепно-мозговые травмы, переломы конечностей. На месте работают медики, сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, ведётся работа по организации дорожного движения на указанном участке трассы.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:03 +2
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Тульская область

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