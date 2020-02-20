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В России пенсии будут выплачивать на карту платежной системы «Мир»
Фото из архива Myslo.

В России пенсии будут выплачивать на карту платежной системы «Мир»

Соответствующее правило вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Пенсионеры будут переведены на национальную платежную систему «Мир» по мере истечения срока действия текущих банковских карт. Установлен максимальный период перехода — до 1 июля 2020 года. Об этом рассказали в Пенсионном фонде.

Отметим, что уже сейчас, не дожидаясь окончания срока действия прежней карты, пенсионеры по своему желанию могут перейти на платежную систему «Мир».

В ПФР напомнили, что россияне вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая будет заниматься доставкой пенсии, а также способ ее получения:

  • Почта России — пенсионер может получать пенсию на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки;
  • банк — пенсионер может получать пенсию в кассе отделения банка или оформить банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат. Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится в день поступления средств от территориального органа ПФР.

Для изменения способа доставки получателю пенсии необходимо обратиться в ПФР любым удобным способом:

  • письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР бланк заявления о доставке пенсии;
  • в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или через информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг»;
  • подав заявление в МФЦ.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:44 +2
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