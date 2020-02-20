Под Тулой в ДТП с фурой и легковушкой погибла женщина

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 20 февраля в районе 17-го км автодороги Тула – Новомосковск произошло серьезное ДТП с участием фуры МАН с прицепом и автомобиля ВАЗ-2107.

В результате аварии водитель легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован. Вместе с ним в салоне находилась женщина около 50 лет на вид. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По словам водителя фуры, совершая маневр «обгон», легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с ним.

На момент публикации новости движение в направлении к Новомосковску затруднено. Собралась пробка длиной примерно в километр.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Окончательную причину происшествия предстоит установить Госавтоинспекции.