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Под Тулой в ДТП с фурой и легковушкой погибла женщина

Под Тулой в ДТП с фурой и легковушкой погибла женщина

Автоавария произошла в районе 17 км автодороги Тула – Новомосковск.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 20 февраля в районе 17-го км автодороги Тула – Новомосковск произошло серьезное ДТП с участием фуры МАН с прицепом и автомобиля ВАЗ-2107.

В результате аварии водитель легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован. Вместе с ним в салоне находилась женщина около 50 лет на вид. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По словам водителя фуры, совершая маневр «обгон», легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с ним.

На момент публикации новости движение в направлении к Новомосковску затруднено. Собралась пробка длиной примерно в километр.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Окончательную причину происшествия предстоит установить Госавтоинспекции.

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Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 1
Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 2
Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 3
Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 4
Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 5
Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 6
Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 7
Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 8
Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 9
Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 10
Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 11
Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 12
Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 13
Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 14
Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 15
Смертельное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 16
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:53 +5
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