В селе Дедилово под Киреевском минивэн приземлился на забор

Водитель не вписался в поворот.

ДТП произошло 20 февраля в 6.30 в селе Дедилово Киреевского района. Hyundai Starex приземлился на забор жилого дома.

Фото происшествия выложили в группе «Тула за рулем» с комментарием «Посадку произвёл на автопилоте».

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате происшествия пострадал 34-летний водитель минивэна. По предварительным данным, в момент ДТП он был трезв.