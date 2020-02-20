В селе Дедилово под Киреевском минивэн приземлился на забор
Водитель не вписался в поворот.
ДТП произошло 20 февраля в 6.30 в селе Дедилово Киреевского района. Hyundai Starex приземлился на забор жилого дома.
Фото происшествия выложили в группе «Тула за рулем» с комментарием «Посадку произвёл на автопилоте».
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал с дороги.
В результате происшествия пострадал 34-летний водитель минивэна. По предварительным данным, в момент ДТП он был трезв.
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