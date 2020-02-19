Тульские молодые семьи получили выплаты на покупку жилья

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Тула» в областном центре состоялась торжественная церемония вручения свидетельств на получение социальной выплаты на покупку жилья. Документы получили 62 молодые семьи. Еще 13 молодых семей получат выплаты до 1 июня. Общая сумма выплат – 61,9 млн рублей.

Социальные выплаты городская администрация предоставляет семьям, в которых возраст супругов в полной семье или одного из родителей в неполной семье не превышает 35 лет. Кроме того, семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Размер выплаты зависит от численности семьи и стоимости жилья. В текущем году семья из трех человек получит выплату в размере 732186 рублей, из четырех – 976248 рублей. Эти деньги можно потратить на покупку или строительство жилья.