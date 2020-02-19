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В Плавске участкового терапевта осудили за фиктивный больничный

В Плавске участкового терапевта осудили за фиктивный больничный

Суд признал женщину виновной в служебном подлоге и назначил ей штраф.

Плавским районным судом Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении врача-терапевта, обвиняемой в служебном подлоге.

В августе прошлого года женщина по просьбе знакомой внесла в её медицинскую карту ложные сведения, позволившие оформить больничный лист. На протяжении недели мнимая больная не появлялась на рабочем месте.

Во время следствия врач находилась под подпиской о невыезде. На суде она полностью признала свою вину. Женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа на сумму 70 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:47 −1
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