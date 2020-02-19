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На каких улицах Тулы не будет света 20 февраля

На каких улицах Тулы не будет света 20 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Фрунзе, 20-а,
  • ул. Смидович, 14, 16, 16-а, 18, 18-а, 20,
  • ул. Оружейная, 25, 25-а, 27, 27-а, 29, 32-б,
  • ул. 9 Мая, 5, 7, 7-а, 9, 11, 13,
  • ул. Седова, 1, 2,
  • ул. Кутузова, 3/1,
  • ул. Марата, 67,
  • ул. Сурикова, 17, 19-а, 19, 25-а, 15, 21, 23,
  • ул. Прокудина, 9, 11, 15, 11-а,
  • ул. Ползунова, 10, 8,
  • ул. Короткая, 1-а, 1-7,
  • ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,
  • ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.),
  • ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Каракозова, 29-48, 70, 71, 69,
  • ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.),
  • п. Горелки: ул. Горельская, 122-148 (чётн.), 51-65 (нечётн.),
  • ул. Светлая,
  • ул. Любомудрова,
  • 3-4-й Светлые пр-ды,
  • Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8-22 (чётн.),
  • пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10.
  • 10-й пр-д, 64-78 (чётн.), 73,
  • пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
  • ул. Шоссейная, 56, 58, 27-а,
  • п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-28, 34-58 (чётн.),
  • ул. Пушкина, 2-8, 26-46 (чётн.), 1-7, 25-47 (нечётн.),
  • ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Крылова, 29-57 (нечётн.), 57-а, 30-52 (чётн.).
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:49 +2
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