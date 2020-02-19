На каких улицах Тулы не будет света 20 февраля

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Фрунзе, 20-а,

ул. Смидович, 14, 16, 16-а, 18, 18-а, 20,

ул. Оружейная, 25, 25-а, 27, 27-а, 29, 32-б,

ул. 9 Мая, 5, 7, 7-а, 9, 11, 13,

ул. Седова, 1, 2,

ул. Кутузова, 3/1,

ул. Марата, 67,

ул. Сурикова, 17, 19-а, 19, 25-а, 15, 21, 23,

ул. Прокудина, 9, 11, 15, 11-а,

ул. Ползунова, 10, 8,

ул. Короткая, 1-а, 1-7,

ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,

ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.),

ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),

ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

ул. Каракозова, 29-48, 70, 71, 69,

ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.),

п. Горелки: ул. Горельская, 122-148 (чётн.), 51-65 (нечётн.),

ул. Светлая,

ул. Любомудрова,

3-4-й Светлые пр-ды,

Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8-22 (чётн.),

пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10.

10-й пр-д, 64-78 (чётн.), 73,

пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.),

ул. Шоссейная, 56, 58, 27-а,

п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-28, 34-58 (чётн.),

ул. Пушкина, 2-8, 26-46 (чётн.), 1-7, 25-47 (нечётн.),

ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,

ул. Крылова, 29-57 (нечётн.), 57-а, 30-52 (чётн.).