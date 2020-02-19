Лихач из Тульской области накопил более 40 штрафов за превышение скорости

Оплачивать их должник не спешил, поэтому приставам пришлось списать необходимую сумму с его банковского счёта.

В отделе судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов Тульской области находилось сводное исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании 43 штрафов ГИБДД на общую сумму более 20 тысяч рублей. Почти все штрафы нарушитель получил за превышение скорости.

Сотрудники УФССП России по Тульской области предупредили мужчину о необходимости оплаты штрафов, но должник исполнять свои обязательства не торопился, на приём к приставу по повесткам не приходил.

Приставы запросили сведения о банковских счетах неплательщика и списали с одного из них требуемую сумму в принудительном порядке. Задолженность была полностью погашена.