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Лихач из Тульской области накопил более 40 штрафов за превышение скорости

Лихач из Тульской области накопил более 40 штрафов за превышение скорости

Оплачивать их должник не спешил, поэтому приставам пришлось списать необходимую сумму с его банковского счёта.

В отделе судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов Тульской области находилось сводное исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании 43 штрафов ГИБДД на общую сумму более 20 тысяч рублей. Почти все штрафы нарушитель получил за превышение скорости.

Сотрудники УФССП России по Тульской области предупредили мужчину о необходимости оплаты штрафов, но должник исполнять свои обязательства не торопился, на приём к приставу по повесткам не приходил.

Приставы запросили сведения о банковских счетах неплательщика и списали с одного из них требуемую сумму в принудительном порядке. Задолженность была полностью погашена.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:53 +6
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