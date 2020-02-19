Тульская область перевыполнила показатель по снижению смертности на дорогах

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих провел совещание по реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

После посещения Восточного обвода глава Минтранса России провёл профильное совещание в областном правительстве. Он отметил, что Тульская область оперативно включилась в работу – в 2019 году планы были выполнены на 100%. Опыт Тульской области по использованию технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения будет транслироваться в других субъектах.

– Работы проведены качественно и на совесть. Импонирует желание Тульской области активно работать на развитие дорожной сети, расширение улиц, строительство развязок. В целом выполнение нацпроекта можно оценить на твердую четверку с плюсом, – подчеркнул Евгений Дитрих.

Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что в этом году в Тульской области продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С 2017 года в регионе отремонтировано порядка 537 км дорог.

– Нацпроект не только охватывает городские агломерации и места концентрации ДТП, но и включает в себя работы на региональных дорогах, а также мероприятия по снижению аварийности и смертности в результате ДТП. Результаты жители видят уже сейчас, – подчеркнул глава региона.

В 2020 году планируется отремонтировать 48 объектов общей протяженностью 144,4 км на сумму 2,5 млрд рублей.

В прошлом году на дорогах были установлены 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля с 10 камерами фотовидеофиксации нарушений. К концу 2024 года установят ещё не менее 190 стационарных камер. Благодаря региональному проекту «Безопасность дорожного движения» в 2019 году целевой показатель по снижению смертности в ДТП в Тульской области выполнен на 103%.

В 2020 году на оборудование камерами 11 перекрестков, двух пешеходных переходов и восьми скоростных участков из регионального бюджета дополнительно выделено 30 миллионов рублей.

Евгений Дитрих напомнил, что все мероприятия нацпроекта предусматривают широкое общественное участие. Для этого запущено мобильное приложение, через которое пользователи могут контролировать ремонт дорог.

Подводя итог совещания, Алексей Дюмин отметил, что Тульская область подключилась к проекту «Улица Победы», приуроченному к 75-летию Победы:

– В регионе много улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, знаменитых оружейников, которые помогали ковать Победу. Мы свято чтим их подвиги. В 2020 году в рамках нацпроекта в Туле отремонтируют улицы Маршала Жукова и Болдина.