Работу детских садов в Туле предлагают продлить до 22.00

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Нужен ли тулякам «семейный» график работы детских садов? Myslo узнал все за и против этой инициативы.

В феврале во многих детских садах Тулы родителям задали вопрос: хотят ли они, чтобы дошкольные учреждения работали дольше? Тема связана с озвученной в прошлом году инициативой Правительства РФ о необходимости адаптировать график работы детсадов и школ к потребностям родителей.

Некоторые родители встретили предложение одобрительно. В их числе житель Новомосковска Виктор Наумов. В 2017 году он потерял жену: она умерла от рака. Виктору тогда было всего 28, у него на руках остались двое маленьких сыновей Андрей и Серёжа. Старший уже ходил в детсад, а с младшим отцу пришлось оформлять декретный отпуск.

Через год и Андрюша пошел в детский сад, а Виктор смог выйти на работу. Начальство вошло в положение и разрешило ему уходить раньше, чтобы забирать детей из сада.

В одиночку растить детей непросто. На дошколят уходит большая часть заработанного: дети растут, им нужна одежда и обувь, игрушки и лекарства, да много чего еще...

– На каждого ребенка я получаю пенсию по потере кормильца — в общей сложности по два прожиточных минимума – и сам зарабатываю около 16 тысяч в месяц. Я не то что жалуюсь, в общем-то, средств хватает, но впритык. Я хотел бы больше зарабатывать, но всё это упирается в то, что детей нужно забирать из школы и сада в определенное время, заниматься с ними, да, в конце концов, просто побыть с ними и пообщаться.

В итоге с работой так: то график не подходит, то зарплата. Так и живем.

Если бы детский сад или продленка работали дольше, то, возможно, я бы смог найти себе более высокооплачиваемую работу.

На самом деле с проблемой несоответствия графиков работы родителей и детских учреждений сталкиваются многие. В их числе, например, сотрудники сферы торговли и обслуживания. Они уходят домой после восьми-десяти часов вечера. А сколько профессий с ненормированным рабочим днем!

Именно поэтому осенью прошлого года на заседании региональной межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политики было решено выяснить, есть ли у тульских родителей реальная потребность в продлении времени пребывания детей в садах до 22.00. Инициатива была высказана в качестве нематериального повышения демографии.

В феврале в тульских дошкольных учреждениях стартовал опрос в форме анкетирования. Родители должны ответить на вопросы: устраивает ли их режим работы детского сада, до которого часа хотелось бы, чтобы он работал?

Пока родители решают, какой график работы детских садов им подходит, мы поговорили с экспертами и узнали их мнение о том, как может повлиять на детей изменение времени их пребывания в дошкольном учреждении.

Ведь в этом случае важно соблюсти баланс между временем общения с ребенком, заботой о его здоровье, соблюдением режима дня и наличием возможности у родителей работать.

Педиатр медицинского центра «Вирмед» Ольга Сосонкина:

Ольга Сосонкина – Я за то, чтобы родители учитывали эти факторы, решая, до которого часа должен работать детсад. Дети, особенно маленькие, должны как можно больше времени проводить с родителями. Во многих европейских странах пребывание малышей вне дома ограничено несколькими часами: считается, что ребенок должен воспитываться в семье. Ребенку тяжело находиться длительное время вне домашней обстановки, это может сказаться на иммунной системе, которая чутко реагирует на любые стрессы. Это провоцирует простудные заболевания. Если малыш регулярно поздно ложится спать и рано встает, это сказывается на росте, внимании и настроении.

Психолог Ирина Жданова:

Ирина Жданова – Для ребенка важнее не количество времени, проведенного с родителями, а его качество. Малышу будет лучше, если его заберёт спокойная мама, которая уже не думает о рабочих делах, а готова поиграть или погулять с ним, почитать ему сказку, а не дописывать какой-нибудь отчёт. Другое дело, что эта ситуация далеко не всегда воплотится в реальности, и даже если родители заберут ребенка из сада после 21.00, не факт, что они готовы будут эмоционально переключиться на интересы малыша.

И режим собьется: ребенку хочется пообщаться и поиграть с родителями, а организм устал, ведь утренний подъем не отменяется. Увеличение рабочего дня в детских садах, возможно, удобнее для родителей. С ребенком тоже ничего критичного не произойдет, если он уже успел адаптироваться к саду, если ему там интересно, есть контакт с воспитателями и со сверстниками. Главный риск в том, что значимость семьи и общения с родителями станет меньше. Ведь, по сути, дома ребенок будет только спать.

Воспитатель детского сада Центра образования № 21 Наталья Белова:

Наталья Белова – Я считаю, что любой ребенок должен проводить с семьей достаточно времени, это подтвердит вам любой родитель. В нашем саду состоялся опрос, в ходе которого родители сказали о том, что существующий режим работы детского сада их устраивает. Если же поступит социальный заказ на продление работы, то мы в рамках дежурной группы это организуем. Будем продумывать план работы с детьми в вечернее время, чтобы они не переутомлялись.

Как работают детские сады в Европе и сша

Англия

Возраст детей: с 2 до 5 лет.

Время работы: детский сад полного дня работает с 9.00 до 18.00, а неполного – до 15.00.

Цена: государство оплачивает 15 часов пребывания ребенка в неделю в детском саду, если работает только один родитель, если два, то 30 часов. Стоимость детского сада полного дня в месяц – порядка 1000 евро, неполного – около 25 евро в день.

Обучение: не учат читать и писать, нет утренников. Единственное представление для родных — небольшой рождественский концерт.

Здоровье: кашель и насморк — не препятствие для посещения сада. С температурой советуют не приводить. Есть строгий запрет на определенные инфекционные заболевания. Если у ребенка была диарея/рвота, то в сад не примут в течение первых 48 часов после последнего случая. Нет понятия «карантин». Объявление о вшах или ветрянке просто вывешивается на двери группы с просьбой проверить детей.

Испания

Дети спят не на кроватях. Матрасы для своего ребенка каждый родитель покупает сам.

Возраст детей: с 4 месяцев, посещают сад до 6 лет.

Часы работы: с 9.00 до 17.00. Можно забирать домой на обед и сон, с 12.00 до 15.00. Кто-то оставляет детей только до 12.00. За отдельную плату можно привести ребенка на час раньше и забрать на час позже.

Цена: в государственных – около 60-70 евро (около 5300 рублей) в месяц, в зависимости от числа рабочих дней. Остальное доплачивают местные власти.

Обучение: большую часть времени дети играют, гуляют, по разу в неделю урок музыки и английского.

Здоровье: с насморком ходить в сад можно, с температурой — нет. Можно вернуться в садик, если с момента полного (насморк не в счет) выздоровления прошло не меньше 24 часов.

Германия

Спален в детском саду нет, в группе просто стелют матрасы и дети ложатся спать.

Возраст детей: принимают в детский сад с момента окончания материнского отпуска, то есть через 8 недель после родов. Но обычно после года.

Время работы: с 6.30 до 17.30.

Цена: стоимость зависит от федеральной земли. В Берлине — 23 евро (около 1750 рублей) в месяц, а в Бранденбурге плата за детсад привязана к доходу родителей и продолжительности пребывания — до 280 евро (около 21 000 рублей) в месяц. Плюс доплаты за питание и прочее (поделки, походы в театр или зоопарк), на которые должно уходить не более 90 евро в месяц.

Обучение: как таковых занятий нет, просто игры, рисование, прогулки.

Здоровье: больных детей приводить запрещено. Таковыми считаются дети с ОРЗ и температурой. Если у ребенка небольшой насморк, но он активен и ведет себя как обычно, то больным он не считается. Если была заразная болезнь (грипп, скарлатина), то для возвращения нужна справка от врача.

США

Время работы: с 6.00 до 18.00. Можно находиться неполный день.

Возраст детей: с 3-4 месяцев и до 5 лет.

Цена: разнится от штата к штату, но почти везде родители платят за сад сами – около $20 000 в год. Компенсаций от государства нет.

Обучение: ежедневные занятия направлены на развитие определённой склонности каждого ребенка. Если педагоги видят, что ребенок отстает в развитии, у него проблемы в поведении, могут направить на обследование, чтобы выявили его особые потребности. Тогда к нему будет приставлен специальный человек (в подготовительных группах).

Здоровье: с кашлем, насморком, простудой детей разрешают водить в сад. Допустимая температура — до 37,7. Обычно у родителей нет возможности сидеть с ребенком, больничный лист — прерогатива работодателя, который определяет, сколько дней больничного в год будут оплачиваться.

Итоги опроса тульских родителей будут известны в марте.

А вы как считаете, нужно ли увеличивать рабочий день в детских садах и как эта инициатива скажется на детях?

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Нужно ли продлевать рабочий день детских садов?