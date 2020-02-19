В Туле стартовал прием заявок на участие в XII «Театральном дворике»

Фото из архива Myslo.

В Туле начался прием заявок на участие в XII международном фестивале уличных театров «Театральный дворик», который пройдет с 17 по 19 июля 2020 года.

К участию в мероприятии приглашаются артисты и творческие коллективы любого направления из всех городов России, а также дальнего и ближнего зарубежья. Заявку на участие можно заполнить на сайте фестиваля здесь.

Как прошел «Театральный дворик» в 2019 году, читайте в нашем специальном материале.