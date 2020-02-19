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В Новомосковске мужчина случайно выстрелил из ружья в свою внучку

В Новомосковске мужчина случайно выстрелил из ружья в свою внучку

11-летняя девочка госпитализирована. По предварительной информации, угрозы ее жизни нет.

Как стало известно Myslo, несколько дней назад в Новомосковске Тульской области произошел жуткий несчастный случай. По предварительной информации, во время чистки ружья один из местных охотников случайно выстрелил в свою 11-летнюю внучку.
 
Ребенка госпитализировали с огнестрельным ранением тазовой области. По имеющимся на настоящее время данным, травма не несет угрозы жизни девочки.
 
Ружье зарегистрировано соответствующим образом, и у 71-летнего владельца есть на него разрешение.
 
По факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:29 0
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Место
Тульская областьНовомосковск

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