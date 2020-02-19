В Новомосковске мужчина случайно выстрелил из ружья в свою внучку

11-летняя девочка госпитализирована. По предварительной информации, угрозы ее жизни нет.

Как стало известно Myslo, несколько дней назад в Новомосковске Тульской области произошел жуткий несчастный случай. По предварительной информации, во время чистки ружья один из местных охотников случайно выстрелил в свою 11-летнюю внучку.

Ребенка госпитализировали с огнестрельным ранением тазовой области. По имеющимся на настоящее время данным, травма не несет угрозы жизни девочки.

Ружье зарегистрировано соответствующим образом, и у 71-летнего владельца есть на него разрешение.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.