Погода в Туле 19 февраля: снег с дождем, ветер и до +6 градусов

Синоптики обещают облачность с прояснениями и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачность с прояснениями. Местами снег с дождём (по данным сайта Гидрометцентра – 2 мм за сутки).

Ветер юго-западный – до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -2 до +3, днём – от +1 до +6. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.