новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 19 февраля: снег с дождем, ветер и до +6 градусов

Погода в Туле 19 февраля: снег с дождем, ветер и до +6 градусов

Синоптики обещают облачность с прояснениями и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачность с прояснениями. Местами снег с дождём (по данным сайта Гидрометцентра – 2 мм за сутки).

Ветер юго-западный – до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -2 до +3, днём – от +1 до +6. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Два сотрудника новомосковского вуза уволены после конфликта со студентами
Два сотрудника новомосковского вуза уволены после конфликта со студентами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.