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Два сотрудника новомосковского вуза уволены после конфликта со студентами
Фото: 2gis.com

Два сотрудника новомосковского вуза уволены после конфликта со студентами

Поздним вечером слесарь и охранник решили закрыть столовую, в которой находились студенты-иностранцы.

После конфликта, в результате которого восемь студентов Новомосковского института РХТУ им. Д. Менделеева пострадали от перцового баллончика и оказались в больнице, руководство учебного заведения приняло решение об увольнении зачинщиков ссоры – слесаря и охранника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора вуза Владимира Первухина.

По его словам, все пострадавшие – граждане Сирии и Египта. По правилам учебного заведения, студенты до 23.00 имеют право пользоваться местами для приема пищи. В 22.30 ребята-иностранцы находились на кухне и, возможно, громко разговаривали. Слесарь и охранник решили закрыть столовую, студенты возразили, произошел конфликт, один из участников пустил в ход перцовый баллончик. Отмечается, что охранник и слесарь были пьяны.

Владимир Первухин отметил, что вуз решает вопрос о расторжении договора на оказание услуг с частным охранным предприятием, сотрудник которого замешан в инциденте. Слесарь уже уволился. Кроме того, директор института сообщил, что каждого из зачинщиков оштрафовали на 1000 рублей.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:26 +4
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