«Химия и кухня»: Тульские школьники взяли бронзу на крупнейшем химическом турнире России

С 1 по 7 февраля в МГУ имени М. В. Ломоносова проходил VI Межрегиональный химический турнир.

Это командное соревнование школьников по решению задач открытого типа, то есть не предусматривающих единственно верного ответа.

Несколько месяцев перед турниром участники решали известные задачи. Их главная особенность в том, что каждая из задач требует проведения небольшого исследования. Например, школьникам предстояло объяснить появление серо-зеленой пленки на желтках переваренных яиц, разобраться в способности свекольного сока менять цвет в щелочной среде, выяснить, сколько чашек чая с лимоном можно приготовить с помощью алюминиевой ложки, прежде чем та растворится. Все задачи были объединены общей темой «Химия и кухня».

VI Межрегиональный химический турнир – крупнейшее подобное мероприятие в России и крупнейшее по химии в мире. Всего в мероприятии участвовало более 4000 школьников из 58 регионов РФ.

В заключительном этапе турнира приняли участие 38 команд — свыше 200 школьников из 27 регионов России, а также ближнего зарубежья. Турнир прошел при поддержке Фонда президентских грантов, партнерами выступили компании «Лукойл» и «Нижнекамскнефтехим».

1 место

По его итогам победу в VI Межрегиональном химическом турнире одержала команда «nishelA belG» (сборная СУНЦ МГУ, школы № 57 и 1329 Москвы и лицея № 131 Казани).

Победу команде принесло решение задачи о дизайне и разрезании химической «пиццы». По условию школьникам требовалось предложить молекулу круглой формы, которую можно разрезать на равные части путем реакций с различными реагентами. Необходимо было предложить реагент, который разрежет молекулу на 2 части, другой реагент, разрезающий молекулу на 3 части и еще один реагент, делящий молекулу на 6 равных частей.

Другие финалисты представили решения не менее сложных задач, однако именно решение «nishelA belG» принесло наивысшие оценки от жюри турнира.

2 место

Второе абсолютное место и серебряные медали получила команда «ллаваа рмрхвр» из гимназии № 9 Екатеринбурга, предложившая способ определить количество водородных связей в холодной и горячей воде.

Третье абсолютное место и также серебряные медали получила команда «BaN» из Санкт-Петербурга, Команда представила решение задачи об отбеливании пожелтевшей со временем бумаги — участники предложили использовать для этого боргидрид натрия, очень сильный восстановитель, используемый в химическом синтезе.

Серебряные медали также получили команды «Темный химик: Возрождение Лупы» (школа № 1568, г. Москва), Диэтилазодикарбоксилат (DEAD) Inside (гимназия № 9, г. Екатеринбург), «Astra-Chem» (школа № 1259, г. Москва), Лицей при ДонНУ (многопрофильный лицей-интернат «Донецкий национальный университет», Донецк), The Chemical Brothers (сборная: гимназия № 9, школа № 6 г. Екатеринбург), Братство бензольного кольца (гимназия № 2, г. Мурманск).

3 место

Бронзовые медали достались командам LDA (лицей № 2, г. Тула), Радикально настроенные химики (Рубцовский филиал ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», г. Рубцовск, Алтайский край), Умственно усталые (Физико-математическая школа, г. Тюмень), Гром. Наследие (Лицей № 93, г. Тюмень), Дружки-пирожки (Физико-технический лицей № 1, г. Саратов), ТРИОЗОНИД (гимназия им. Н. Г. Басова , г. Воронеж), Hydrargirum (гимназия № 9, г. Екатеринбург).

Победители Межрегионального химического турнира представят Россию на Международный химический турнир (IChTo) в Кракове (Польша) 23−27 августа 2020 года.

справка

Межрегиональный химический турнир возник как продолжение Московского химического турнира, который проводится с 2011 года. В нем ежегодно принимают участие свыше четырех тысяч школьников. В этом учебном году региональные этапы турнира прошли в 40 городах России — от Калининграда до Владивостока.