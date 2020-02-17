новости
новости
Регистрация
В Тульской области аптеки снизили цены на медицинские маски

В Тульской области аптеки снизили цены на медицинские маски

В некоторых аптеках стоимость этих товаров не превышает 3,80 руб.

Ранее сообщалось, что руководителям аптечных сетей Тульской области рекомендовали не увеличивать стоимость медицинских масок при сохранении отпускных цен на них. 

На прошлой неделе стоимость масок в отдельных аптеках Тулы составляла 15 рублей. Стоимость упаковки варьировалась от 29,30 до 75 рублей в зависимости от количества защитных средств в ней. 

Цены на эти товары контролируют Антимонопольное управление и Росздравнадзор.

– Следует отметить позитивную реакцию бизнеса на повышенный спрос на медицинские маски в период подъема заболеваемости. Аптечные сети еженедельно направляют сведения о стоимости товара в антимонопольную службу, — сообщает УФАС по Тульской области.

Так, в некоторых аптечных сетях маску можно приобрести по цене от 3 до 3,80 руб.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:16 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
медицинские маскистоимость медицинских масокУФАС

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк приехал в Архыз и не нашел снятую заранее квартиру
Туляк приехал в Архыз и не нашел снятую заранее квартиру
В Дедилово с крыши дома упал мужчина
В Дедилово с крыши дома упал мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.