В Тульской области аптеки снизили цены на медицинские маски

В некоторых аптеках стоимость этих товаров не превышает 3,80 руб.

Ранее сообщалось, что руководителям аптечных сетей Тульской области рекомендовали не увеличивать стоимость медицинских масок при сохранении отпускных цен на них.

На прошлой неделе стоимость масок в отдельных аптеках Тулы составляла 15 рублей. Стоимость упаковки варьировалась от 29,30 до 75 рублей в зависимости от количества защитных средств в ней.

Цены на эти товары контролируют Антимонопольное управление и Росздравнадзор.

– Следует отметить позитивную реакцию бизнеса на повышенный спрос на медицинские маски в период подъема заболеваемости. Аптечные сети еженедельно направляют сведения о стоимости товара в антимонопольную службу, — сообщает УФАС по Тульской области.

Так, в некоторых аптечных сетях маску можно приобрести по цене от 3 до 3,80 руб.