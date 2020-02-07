Цены на медицинские маски в Тульской области возьмут на контроль

На совещании в правительстве Тульской области руководителям аптечных сетей региона рекомендовали не увеличивать стоимость медицинских масок при сохранении отпускных цен на них.

По информации председателя областного комитета по предпринимательству и потребительскому рынку, на этой неделе медицинские маски в отдельных аптеках Тулы стоили 15 рублей. При этом цена упаковки колебалась от 29,30 руб. до 75,00 руб. в зависимости от количества в упаковке. Как отметил Вячеслав Романов, спрос на маски повышен, но как ажиотажный его оценивать нельзя.

В свою очередь руководитель УФАС России по Тульской области Юрий Елагин сообщил, что цены находятся на контроле Росздравнадзора и ФАС России. Соответствующие поручения даны территориальным органам на местах.

«Крупные аптечные сети еженедельно будут направлять нам сведения о ценах на медицинские маски, — подчеркнул Юрий Елагин. — На настоящий момент ситуация на этом рынке стабильная, оснований для беспокойства нет. В случае возникновения нештатных ситуаций органы власти незамедлительно примут соответствующие меры».

Обо всех случаях завышения цен на защитные средства и противовирусные препараты жители области могут сообщать по телефону «горячей линии» Росздравнадзора по Тульской области: 8 (4872)70−21−29.