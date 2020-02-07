новости
новости
Регистрация
Цены на медицинские маски в Тульской области возьмут на контроль

Цены на медицинские маски в Тульской области возьмут на контроль

Крупные аптечные сети еженедельно будут отчитываться региональному УФАС.

На совещании в правительстве Тульской области руководителям аптечных сетей региона рекомендовали не увеличивать стоимость медицинских масок при сохранении отпускных цен на них.
 
По информации председателя областного комитета по предпринимательству и потребительскому рынку, на этой неделе медицинские маски в отдельных аптеках Тулы стоили 15 рублей. При этом цена упаковки колебалась от 29,30 руб. до 75,00 руб. в зависимости от количества в упаковке. Как отметил Вячеслав Романов, спрос на маски повышен, но как ажиотажный его оценивать нельзя.
 
В свою очередь руководитель УФАС России по Тульской области Юрий Елагин сообщил, что цены находятся на контроле Росздравнадзора и ФАС России. Соответствующие поручения даны территориальным органам на местах.
 
«Крупные аптечные сети еженедельно будут направлять нам сведения о ценах на медицинские маски, — подчеркнул Юрий Елагин. — На настоящий момент ситуация на этом рынке стабильная, оснований для беспокойства нет. В случае возникновения нештатных ситуаций органы власти незамедлительно примут соответствующие меры».
 
Обо всех случаях завышения цен на защитные средства и противовирусные препараты жители области могут сообщать по телефону «горячей линии» Росздравнадзора по Тульской области: 8 (4872)70−21−29.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:42 +1
Другие статьи по темам
Событие
медицинская маскамедицинакоронавирус
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пьяный мужчина сам сломал ногу и написал заявление в полицию на зятя
В Тульской области пьяный мужчина сам сломал ногу и написал заявление в полицию на зятя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.