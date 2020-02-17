Туляк приехал в Архыз и не нашел снятую заранее квартиру

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В минувшие выходные в полицию Карачаево-Черкесской Республики обратился 31-летний житель Тульской области. Пострадавший заявил, что стал жертвой аферистов и лишился денег.

«Отозвавшись на объявление на интернет-сайте товаров и услуг, мужчина оформил заявку на съем жилья в п. Архыз, после чего произвел предоплату по указанным реквизитам. По приезду в п. Архыз мужчина не нашел указанный в объявлении адрес», – сообщает пресс-служба местной полиции.

По данному факту проводят проверку и собирают материал, по которому будет принято процессуальное решение.