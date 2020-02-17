Фото из архива Myslo.
В Дедилово с крыши дома упал мужчина
Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.
Как стало известно Myslo, в минувшее воскресенье в Киреевскую ЦРБ госпитализировали 29-летнего мужчину. Медики диагностировали у пострадавшего несколько переломов, в том числе в области паха, и вывих правого плеча.
По словам очевидцев, мужчина пострадал в результате несчастного случая. Во время кровельных работ он упал с крыши дома, с высоты примерно пять метров.
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