В Дедилово с крыши дома упал мужчина

Фото из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, в минувшее воскресенье в Киреевскую ЦРБ госпитализировали 29-летнего мужчину. Медики диагностировали у пострадавшего несколько переломов, в том числе в области паха, и вывих правого плеча.

По словам очевидцев, мужчина пострадал в результате несчастного случая. Во время кровельных работ он упал с крыши дома, с высоты примерно пять метров.