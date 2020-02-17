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В Дедилово с крыши дома упал мужчина
Фото из архива Myslo.

В Дедилово с крыши дома упал мужчина

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.

Как стало известно Myslo, в минувшее воскресенье в Киреевскую ЦРБ госпитализировали 29-летнего мужчину. Медики диагностировали у пострадавшего несколько переломов, в том числе в области паха, и вывих правого плеча.
 
По словам очевидцев, мужчина пострадал в результате несчастного случая. Во время кровельных работ он упал с крыши дома, с высоты примерно пять метров.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:43 +5
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Место
Тульская областьКиреевский районДедилово

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