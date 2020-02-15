Сотрудники тульского ГИБДД провели рейд «Ночной город»

Фото из архива Myslo.

В ночь с 14 на 15 февраля на территории областного центра сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле провели профилактическое мероприятие «Ночной город».

Было выявлено 93 нарушения ПДД. По фактам правонарушений составлены административные материалы, 21 из которых — в отношении пеших участников движения.



Тульская Госавтоинспекция напоминает, что пешеход - это самая незащищенная категория участников дорожного движения. Большинство ДТП с их участием происходит по причине нарушения правил перехода проезжих частей дорог и не использования световозвращающих элементов одежды в темное время суток.



Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, ведь в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей части дороги.

Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.



Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что так же обязывает его использовать световозвращающие элементы. Отсутствие световозвращающих элементов влечет за собой наказание в виде штрафа размером 500 рублей, в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения — незамедлительно сообщите о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры, для предотвращения дорожно-транспортного происшествия с участием данного пешехода. Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.