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В Туле прошел Всероссийский турнир по карате
Фото Игоря Олиферова.

В Туле прошел Всероссийский турнир по карате

За победу боролись 250 юных спортсменов из разных уголков страны.

15 февраля 2020 года в Туле прошел Всероссийский турнир по каратэ (WKU), посвященный памяти героев 106-ой гвардейской Воздушно-десантной девизии. Организаторы соревнования - Федерация карате Тульской области.

Турнир прошел в спорткомплексе «Новое поколение». Соревновались за звание лучших спортсмены от трех лет и старше. Турнир собрал 250 участников из Москвы, Тулы, Липецка, Калуги, Воронежа, Орла и Самары. 

Для зрителей и спортсменов бойцы разведывательного подразделения 106-ой гвардейской Воздушно-десантной Тульской дивизии показали выступление с элементы армейского рукопашного боя и силовыми приемами.

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