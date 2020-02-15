Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Есть информация о том, что голкипер присоединится к «Арсеналу» уже 17 февраля.

О том, что бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин может перейти в тульский «Арсенал» сообщил в своем Telegram-канале спортивный журналист Сергей Егоров:

- На третий сбор «Арсенала» (Тула), который начинается 17 февраля в Турции, должен приехать голкипер Юрий Лодыгин, в России известный по «Зениту». Вероятный сценарий — контракт до конца сезона.

Действующий вратарь «Арсенала» Артур Нигматуллин может перейти в команду «Сочи».