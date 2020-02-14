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Туляков приглашают на занятия по скалолазанию
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляков приглашают на занятия по скалолазанию

Они пройдут в ближайшие выходные. Необходима предварительная запись.

Участники «Тульского клуба туристов» проведут 15 и 16 февраля бесплатные занятия по скалолазанию для всех желающих. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись.

Оставить заявку на участие и получить ответы на все вопросы можно в отделе развития туризма и вовлечения молодежи в ЗОЖ молодежного центра «Спектр» по телефону: 55-51-48.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:48 +3
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