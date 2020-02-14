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Спецназовцы тульского УФСИН взяли серебро на соревнованиях по стрельбе
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Спецназовцы тульского УФСИН взяли серебро на соревнованиях по стрельбе

На стрельбище собрались 18 команд из разных отрядов специального назначения.

Бойцы тульского спецназа «Гриф» стали серебряными призерами в соревнованиях по стрельбе среди 18 команд Центрального федерального округа. Прошедшие в Рязанской области соревнования стали отборочным этапом для участия во Всероссийском Чемпионате по практической стрельбе из стрелкового оружия.

Мастерство участников оценивали опытные спортсмены под председательством мастера спорта по стрельбе из табельного оружия и практической стрельбе полковника полиции Андрея Малышева. Для участия в чемпионате были отобраны пять команд, показавших лучшие результаты в лично-командных упражнениях.

Команда ОСН «Гриф» заняла по итогам соревнований почетное второе место, уступив лишь хозяевам соревнований спецназу «Росич» рязанского УФСИН. Пять команд-победителей в марте представят свои подразделения на главных состязаниях в Санкт-Петербурге. В личном первенстве туляки признаны лучшими стрелками наряду с сотрудниками белгородского «Сокола».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:17 0
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