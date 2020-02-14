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Житель Волгоградской области угнал в Туле иномарку «под документы»

Житель Волгоградской области угнал в Туле иномарку «под документы»

Он добрался до дома и сменил номера и пользовался чужой машиной, как своей.

Ленинский районный суд вынес приговор 30-летнему жителю Волгоградской области. Он признан виновным в тайном хищении чужого имущества в крупном размере. Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, ранее молодой человек разбил свою иномарку – автомобиль пришлось утилизировать, а вот документы владелец сохранил.

В мае прошлого года, возле одного из домов микрорайона «Левобережный» злоумышленник увидел похожий автомобиль. Вскрыв отвёрткой водительскую дверь, он угнал машину и, вернувшись в Волгоградскую область, установил на неё старые номера от своего автомобиля. Сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей. Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к четырём годам колонии особого режима.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:15 +1
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