Суд оштрафовал тульского работодателя за многомиллионные долги по зарплате

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Мировой суд в Пролетарском районе вынес приговор генеральному директору ООО «Дельта-Плюс». Мужчина понесет наказание за то, что длительное время не платил зарплату сотрудникам.

У организации с 11 июля 2017 года по 7 июня 2018 года образовался долг перед 55 сотрудниками. Они не получили не только зарплату, но и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. Общая сумма долга составила более 7 млн рублей. И это несмотря на то, что на счетах организации имелось достаточно средств, чтобы расплатиться с людьми.

«С учетом собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя – представителя прокуратуры Пролетарского района суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Приговор в законную силу не вступил.